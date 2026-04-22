奈良市は２２日、市立奈良病院で電子カルテのシステムに大規模な障害が発生し、緊急性の高い患者を除く外来診療や救急の受け入れを２２日から停止したと発表した。市によると、外部からサイバー攻撃を受けたとみられ、２２日夕時点で復旧のめどは立っていない。市医療政策課によると、２１日深夜に病院のネットワーク監視装置が異常を検知し、他のサーバーなどへの被害拡大を防ぐため、電子カルテなどに関係するサーバーをネッ