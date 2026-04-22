第一次世界大戦中、鳴門市の板東俘虜収容所で活動していた楽団にドイツのアマチュア作曲家が提供した楽譜が、今回新たに見つかりました。見つかったのは「忠臣蔵」という楽曲の交響曲版の楽譜の一部と、弦楽五重奏版の楽譜すべてです。「忠臣蔵」は、板東俘虜収容所で活動していた楽団に提供するため、ドイツのアマチュア作曲家ハンス・ラムゼーガーによって作られ、これまでに交響曲版の一部が確認されていました。弦