22日、中東情勢の緊迫化が続く中、広島商工会議所の松藤研介会頭は、原油価格の上昇や原材料の調達不安が、地域経済に徐々に影響を及ぼし始めているとの認識を示し、今後の動向に警戒感を示しました。 広島市内で22日に開かれた会見で、松藤会頭は中東情勢について、 「我々がコントロールできない部分、コントロール不能の部分というのが非常に多い」 と述べ、企業努力だけでは対応が難しいとの見解を示しまし