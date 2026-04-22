ホッフェンハイム(ドイツ1部)の日本代表DF町田浩樹が大怪我からの復帰に近づいているようだ。町田は昨年6月にロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー1部)からホッフェンハイムへ完全移籍したが、同年8月のブンデスリーガ開幕戦で負傷交代。試合翌日に左膝前十字靭帯断裂と診断されたことが発表された。その後、長期にわたって離脱していたが、クラブは22日に公式X(@tsghoffenheim)で「コウキは今日、初めてチーム練習