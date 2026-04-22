大相撲の春巡業が２２日、東京・大田区で行われた。幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、関取衆による申し合い稽古で計７番相撲を取った。幕内・宇良（木瀬）らを相手に力強く寄り切るなど５勝２敗。「まだまだ場所前ではないので、感覚を良い感じにできるように、今はやっている」と振り返った。西前頭５枚目だった先場所は１１勝を挙げて、敢闘賞を獲得。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新三役昇進を濃厚にしているが