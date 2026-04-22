屋根や休憩・見学スペースも整備JR東日本は2026年4月20日、さいたま市大宮区で建設中の大型複合施設内に整備する「電車広場（仮称）」の概要を明らかにしました。寝台特急「カシオペア」車両を展示するとしています。【地図】そこか！ココが「カシオペア」展示広場の位置です「カシオペア」を展示する大型複合施設「（仮称）桜木PPJ」は2025年4月に着工しており、2027年春の竣工を目指して建設が進んでいます。「カシオペア」を