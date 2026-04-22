21日、北佐久郡軽井沢町にある別荘敷地内で木の伐採作業をしていた男女2人が落下してきた木に当たり、死亡する事故がありました。警察と消防によりますと、21日正午ごろ、「伐採した木が当たって2人が倒れている。」と消防に通報がありました。埼玉県小川町の造園業、中倉民男さん（78）と、東京都東久留米市の造園業手伝い、髙荑裕子さん（53）が意識のない状態で佐久市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確