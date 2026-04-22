佐渡の伝統的な神事のひとつ、「子ども流鏑馬」です。的を射る「射手役」はこれまで男の子が務めてきましたが、500年の歴史で初めて女の子が選ばれました。あでやかな赤の衣装をまとった小学生は佐渡市新穂小学校4年の松田野乃花さんです。＜松田野乃花さん＞「たくさん練習してきたので、やる気はあります！」野乃花さんが挑戦したのが「子ども流鏑馬」の射手役。県の無形民俗文化財に指定されている「山王祭」の最終日に行われ、