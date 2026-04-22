カインズは、オリジナル商品「黄金(こがね)」シリーズ初となるビール「黄金ラガービール」を、4月下旬から全国のカインズ店舗とオンラインショップで順次販売開始する。ドイツ産ホップ、ベルギー産モルトを使用し、キレのある飲み口とすっきりしたのどごし。330ml缶/税込138円、1ケース(330ml缶×24本)/同3,280円。アルコール分5%。製造はベトナムのビール大手メーカー。今年度の出荷目標は約 15万ケース。4月21日に都内会場で報道