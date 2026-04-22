記事ポイントジョイフル本田が栃木県栃木市に新業態店舗「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」を4月24日に開業建設資材や工具に加え、肥料、農機具、花苗、野菜苗までそろうプロと一般客の両方に向けた売り場を展開売場面積4,900m2、駐車場85台、トラクタータイヤ交換など多彩なサービスにも対応ジョイフル本田が、栃木県栃木市箱森町に新業態店舗「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」を開業します。