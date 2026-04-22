セリアで見つけたパスポートケースが、ケースを通り越してもはやバッグと思えるくらい高機能で驚きました！サイズ調整可能なショルダー紐付きで、快適な持ち歩きを実現。メインスペースはマチ付きで、スマホも一緒に収納できます。さらによく使う物を収納するのに便利なメッシュポケット付き！100円とは思えません♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュポケット付パスポートケース スモーキーカラー価格：￥110