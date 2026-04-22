100円でいいの！？「もはやバッグじゃん！」必需品の持ち歩きに便利な高機能ケース

セリアで見つけたパスポートケースが、ケースを通り越してもはやバッグと思えるくらい高機能で驚きました！サイズ調整可能なショルダー紐付きで、快適な持ち歩きを実現。メインスペースはマチ付きで、スマホも一緒に収納できます。さらによく使う物を収納するのに便利なメッシュポケット付き！100円とは思えません♡

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商品情報

商品名：メッシュポケット付パスポートケース スモーキーカラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12×19×マチ2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4580844936070

もはやスマホショルダーと思えるレベル！セリアで見つけたパスポートケース

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『メッシュポケット付パスポートケース スモーキーカラー』。

旅行に便利なパスポートケースです。ミニバッグのような感覚で使えるのがいいなと思って購入してみました！

筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

シンプルで落ち着いたグレー系のカラーで、使いやすさ抜群。ユニセックスで使えるデザインで、どんな服装にも合わせやすいのが魅力です。

さらっとしたポリエステル素材で、汚れを気にせずデイリーに使いやすいのもお気に入り。

超軽量なうえ、スリムな形状で、メインバッグの中に忍ばせておくのにも便利です。旅先やイベント会場などでは、このアイテム1つだけで動く使い方も可能です。

ショルダー紐はアジャスター付きで、紐の長さを自由に変えられます。細かく調整ができるので、自分の体型やスタイルに合わせてフィットさせることが可能です。

アクティブに動く日や、荷物を預けた後の貴重品管理に最適です。

メインスペース＆フロントポケットで必需品をスマートに管理！

縦型でパスポートやスマートフォンがぴったり収まるサイズ感。ガバッと開くタイプではありませんが、縦にスッと出し入れできます。

シンプルな構造なので、中身が迷子にならずスマートに管理できるのもメリットです。

前面にはオープンタイプのメッシュポケットが付いていて至れり尽くせり！

ウェットティッシュやポケットティッシュなど、すぐ使いたいものを入れておけば、ファスナーを開ける手間をかけずにサッと取り出せます。

スマホ、貴重品、ティッシュなど、外出に必要な必須アイテムを、もたつかずに持ち歩けます。必要なものだけをまとめて管理できて便利ですよ。

今回は、セリアの『メッシュポケット付パスポートケース スモーキーカラー』をご紹介しました。

パスポートケースとしてだけでなく、持ち歩き用のミニバッグやスマホショルダーとして十分頼れるアイテム！旅先やイベント、お買い物などで便利に使えるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。