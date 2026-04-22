乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）が、5月4日（月・祝）、幕張メッセ イベントホールにてラストメッセージ入りB3ポスター付きで販売される。 【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』ラストメッセージ入りポスター 梅澤美波は1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月に乃木坂46の3期生オーディションに合格し、グループ