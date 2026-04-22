乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）が、5月4日（月・祝）、幕張メッセ イベントホールにてラストメッセージ入りB3ポスター付きで販売される。

【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』ラストメッセージ入りポスター

梅澤美波は1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月に乃木坂46の3期生オーディションに合格し、グループでの活動をスタートさせた。2023年2月には3代目キャプテンに就任し、2024年4月からはファッション誌『CLASSY.』のレギュラーモデルを務めている。近年は舞台『キングダム』や映画『九龍ジェネリックロマンス』などに出演するなど、俳優としても活動の幅を広げている。

本作は、約5年ぶりとなる2冊目の写真集。グループのキャプテンとしての責任を背負い、26歳を迎えた梅澤の“今”を丁寧に切り取った一冊となっている。

5月21日（木）には東京ドームで卒業コンサートを開催予定。これに先立ち、5月4日（月・祝）には幕張メッセ イベントホールにて「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」関連企画として、梅澤美波プロデュースグッズの事前販売が実施される。こだわりのグッズが並ぶ中、本写真集もラストメッセージ入りのB3ポスター（丸めてビニール封入）付きで販売される。

ポスターに使用されているのは、イタリアロケの中でも特に印象深いというチンクエテッレの海を背景に、白いドレスで佇むカット。サンセット間際の柔らかな光が水面に反射し、エモーショナルな雰囲気を演出している。さらに、約200ワードにおよぶ直筆メッセージ（プリント）も収録。約10年にわたる乃木坂46での活動への思いが綴られた、ファン必見の内容となっている。

梅澤は「乃木坂46からの卒業は、人生の中で大きな選択のひとつになりました。2nd写真集『透明な覚悟』は、9年と8ヶ月の私の乃木坂人生の集大成！ ここでの経験全てが、本誌の中にいる私の表情に現れていると思います。卒業コンサートまで1カ月ほどになりましたが、改めて、皆様へ感謝の気持ちを込めて。ファンの皆様にとっても、大切な一冊になっていたら嬉しいです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）