◇プロ野球DeNAー阪神(21日、横浜スタジアム)阪神の佐藤輝明選手がDeNAの牧秀悟選手の強振に大ジャンプもグラブからすり抜け追加点を許しました。7回に押し出し四球で勝ち越しを許すと、勝又温史選手に2点タイムリーを放たれます。ようやく2アウトまで奪うも場面は満塁。牧選手が木下里都投手のスライダーを強振すると打球はレフト線へ。佐藤選手が大きくジャンプしグラブに当たるもこぼれてしまい、さらなる追加点を与えてしま