田中麗奈『演じることがないときっと生きられない。役者の仕事は私の一部なんです』俳優竹内涼真さんたけうち りょうま／1993年生まれ、東京都出身。2014年「仮面ライダードライブ」（テレビ朝日系列）の主演で注目を集め、映画「帝一の國」で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。ドラマ「過保護のカホコ」（日本テレビ系列）、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系列）、「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系列）、