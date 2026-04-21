東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪に問われている女に対し、検察側は懲役1年6か月を求刑しました。池袋にあるガールズバーの元従業員・田野和彩被告（21）は、店長の男とともに別の女性従業員に売春をさせたとして、売春防止法違反の罪に問われ、今年2月の初公判で起訴内容を認めています。検察側はこれまでの裁判で「売上が少なかった女性従業員に、『稼げるのは大久保公園しかない』などと言い、売春させた