フジテレビは21日、都内の同局で「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を行った。進行役は元同局アナウンサーで現在はディストリビューション部の秋元優里さん（42）が務めた。秋元さんは白いノースリーブの衣装で登壇。発表会では「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、グローバルプロジェクトの一環で海外スタジオとの共同製作ドラマ「KiDnap GAME」（全11話）が10月期にフジ系のほか18の国と地域で放送、