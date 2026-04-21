新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の公開を記念し、公開当日４月24日（金）より、『響け！ユーフォニアム』シリーズの無料一挙放送を実施する。 『響け！ユーフォニアム』は、武田綾乃による小説を原作とした京都アニメーションが手がける人気アニメシリーズ。高校の吹奏楽部を舞台に音楽に打ち込む生徒たちの成長や葛藤、仲間との絆を描き、繊細な心理描写と美しい映像表現で多く