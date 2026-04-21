ヤブツバキからとれる天草椿油の生産が、熊本県天草市で行われています。 【写真を見る】2万本の自生ヤブツバキから“黄金色の輝き”天草椿油の生産が最盛期熊本 天草市天草町の西平椿公園一帯では、約2万本のヤブツバキが自生していて、地元住民でつくる西平カメリアクラブでは、その種子を使った椿油の生産に取り組んでいます。 種は去年秋に収穫したもので、天日で干したあと、選別します。 搾油機に種を入れて温めなが