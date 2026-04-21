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21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ19356434.1 58390 ２. 日経Ｄインバ 26027 -10.83800 ３. 野村日経平均 14313-8.3 62070 ４. 楽天Ｗブル 1358028.2 69640