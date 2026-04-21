20日午後1時40分頃、大村市の長崎自動車道でダンプカーが燃える火事がありました。 ケガ人はいませんでした。 火事があったのは、大村市野岳町の長崎自動車道下り線「東そのぎインターチェンジと大村インターチェンジの間」です。 20日午後1時40分頃、通行人から「ダンプの車両火災」と通報がありました。 警察と消防によりますと、ダンプカーは前方部分が全焼し、火は約40分後に消し止められたと