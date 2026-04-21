EXILEのTAKAHIROさんが4月20日、自身のインスタグラムを更新。翌日から開催される東京ドーム公演に向けた、ヘアカラー施術中のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 EXILE・TAKAHIRO 】東京ドーム公演直前に茶目っ気たっぷりのオフショットを公開「亜留美 惚威流より」TAKAHIROさんは、ブロンドヘアに複数のアルミホイルを巻き付けたインパクトのある写真を投稿。これは「ホイルワーク」と呼ばれる、髪を部分的に塗