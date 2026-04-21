シニアライフ相談サロン「めーぷる」を運営している一般社団法人シニアライフカウンセラー協会 （横浜市）は、４０歳以上の男女３０９人を対象に、終活・老後に関する調査を実施し、２１日に結果を発表した。「終活や老後について相談してみたい有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第３位「役所広司」（３３人）、第２位「所ジョージ」（６３人）、第１位は「タモリ」（９３人）という結果に。３