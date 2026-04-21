シニアライフ相談サロン「めーぷる」を運営している一般社団法人シニアライフカウンセラー協会 （横浜市）は、４０歳以上の男女３０９人を対象に、終活・老後に関する調査を実施し、２１日に結果を発表した。

「終活や老後について相談してみたい有名人を教えてください。（複数回答可） 」と質問したところ、第３位「役所広司」（３３人）、第２位「所ジョージ」（６３人）、第１位は「タモリ」（９３人）という結果に。

３位の役所を選んだ理由は、「穏やかな性格で相談しやすそうだから」（４０代女性）、「丁寧で常識ある対応を期待できそうだから」（５０代男性）、「老後の生き方の選択肢を教えてくれそうだから」（５０代女性）などの答えが上がった。

２位の所を選んだ理由は「終活について、どうしても重く考えてしまったりマイナスに考えてしまいがちですが、何か突破口になるような言葉がけをして貰えそうだから」（４０代女性）、「一方的な意見だけではなくて、こちらの事情も加味して聞いてくれそうな感じがするから」（４０代女性）、「どんな状況でも遊び心を持って柔軟に楽しむ姿勢があり、老後の暗いイメージを払拭してくれそうだから」（４０代男性）などの答え。

そして１位のタモリを選んだ理由は「人生経験が豊富なので、現実的で温かい助言をいただけそうだと感じたから」（４０代男性）、「そこまで深刻にならずに楽しく相談できそうで、芯をつく答えが得られそうだから」（４０代女性）など、中には、「『笑っていいとも』の電話でゲストを呼ぶ企画など、いろんな人の話を聞かれている分、自身の人生経験＋αの知恵をお持ちだと思ったから」（４０代女性）という答えもあった。

「老後や人生の終盤について、不安に感じていることはなんですか？（複数回答可）」と質問したところ、「老後の生活資金」（２５４人）、「病気や健康面の不安」（２１４人）、「介護が必要になること」（１７１人）という結果になった。