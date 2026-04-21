クリスピー・クリーム・ドーナツから、5月10日の母の日に向けた母の日限定ドーナツが登場。母の日に“花”と“笑顔”をドーナツで贈る、ストロベリーが主役のドーナツ2種と限定ボックスがラインナップされます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「母の日」ドーナツ 販売期間：2026年4月29日（水）〜5月10日（日）予定販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店