北海道・東北地方で20日夕方、最大震度5強を観測した地震で、山形県内では山形新幹線が午後9時ごろまで運転を見合わせるなどの影響が出ました。気象庁によると、20日午後4時53分ごろに発生した地震では、青森県階上町で震度5強の強い揺れを観測し、岩手県沿岸などに一時、津波警報が発表されました。県内では、震度4を酒田市、村山市、中山町、三川町で観測したほか、震度3を山形市、米沢市、鶴岡市、新庄市など広い範囲で観測しま