【Roland CUBE / BOSS ME-80】（秋田県たろーTHEえもん38歳）長年使っているRolandのアンプ。自宅ギタリストなのでこの大きさで必要十分、音も文句無しです。ただし床に直置きですと音が聞きにくいので自作の台で角度を付け設置しています。エフェクターは、最近とあるフリマサイトにて購入しました。今時、ME-80なの？なんて声も聞こえそうですが、お小遣いギタリストには、中古のエフェクターくらいが丁度いいのです。パソコ