【Roland CUBE / BOSS ME-80】（秋田県 たろーTHEえもん 38歳）

長年使っているRolandのアンプ。自宅ギタリストなのでこの大きさで必要十分、音も文句無しです。ただし床に直置きですと音が聞きにくいので自作の台で角度を付け設置しています。

エフェクターは、最近とあるフリマサイトにて購入しました。今時、ME-80なの？なんて声も聞こえそうですが、お小遣いギタリストには、中古のエフェクターくらいが丁度いいのです。

パソコンを使えないアナログ人間なのでギターもアナログ接続です(笑)。こちらも自作ラックにこれまた角度を付け設置。使いがってがよく気にいっています。

ラックの上は、作業台になっているのでギターをメンテしたり改造したり日々楽しんいます。

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なんか凄えな。自宅にこの環境を作っていること自体、控えめに言って変態様です。自作ラックのエッジが全て丸められ、角度をつけてアンプやエフェクターを設置・格納されているまでは同意できる範疇ですが、その上が「作業台」になっている時点で常人ではありません。そこに整然と並ぶ各工具類の美しさ。LEDも作業の手元を明るくすることより、ツールを美しく見せるオシャレ照明目的になってるやん。そもそもギターネックの枕なんて、普通のギタリストは持っていませんからー。でもこういう方々が【俺の楽器・私の愛機】コーナーを支えてくれているのです。エモいっす。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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