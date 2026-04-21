セブン - イレブン・ジャパンは、4種のいちご具材を一度に堪能できる「クワトロいちごエクレア」を全国のセブン - イレブン店舗にて4月21日より順次発売すると発表した。本商品は「グレーズ・キャンディーチップ・2種のクリーム」を組み合わせ、さまざまな食感といちごの甘酸っぱさを楽しめる春仕立てのスイーツであるとのことだ。クワトロいちごエクレア○4種のいちご具材を堪能できる春仕立てのエクレア今回発売される「クワトロ