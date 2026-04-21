【セブン - イレブン】いちご尽くしの「クワトロいちごエクレア」が新発売!
セブン - イレブン・ジャパンは、4種のいちご具材を一度に堪能できる「クワトロいちごエクレア」を全国のセブン - イレブン店舗にて4月21日より順次発売すると発表した。本商品は「グレーズ・キャンディーチップ・2種のクリーム」を組み合わせ、さまざまな食感といちごの甘酸っぱさを楽しめる春仕立てのスイーツであるとのことだ。
クワトロいちごエクレア
○4種のいちご具材を堪能できる春仕立てのエクレア
今回発売される「クワトロいちごエクレア」は、食感の楽しさとこだわり抜いたいちごの味わいが特徴であるという。パキっとしたいちごグレーズ、カリカリのいちごキャンディーチップ、ザクザクのビスケットを組み合わせている。さらに、ふわっと軽いくちどけのいちごクリームと濃厚な味わいのいちごクリームの2種類を絞ることで、4種の異なるいちご具材を一度に楽しめる贅沢な仕上がりとなっている。価格は429.84円。
「クワトロいちごエクレア」429.84円
クワトロいちごエクレア
○4種のいちご具材を堪能できる春仕立てのエクレア
「クワトロいちごエクレア」429.84円