【その他の画像・動画等を元記事で観る】 黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』。4月20日に第1話が放送され、浜野謙太（在日ファンク）と後藤真希による異色のコラボレーション主題歌「おーへい」が解禁となった。 ■「ハマケンさんの歌う姿が頼もしくみえて心強かったです！」（後藤真希） このドラマは、政治家の不正を密告する告発文をきっか