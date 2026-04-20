1人だけずば抜けていた。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月18日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。笛ラムネでメロディを奏で、スタジオやファンを沸かせた。【映像】藤森慎吾、やたらとうまい笛ラムネ番組では、ボートレース場の大時計にちなんだ企画「12秒笛ラムネ曲当てクイズ」を実施した。ここで藤森は「笛ラムネって音程出るんだっけ？」と発言。一同が「ちょっと難しそうですよ