3月13日、東京・赤坂に現れたのは、ひときわ目を引く美女2人。仲睦まじく微笑みあっていたのは、女優の當真あみと嵐莉菜だ。グレーのロングコートに身を包み、髪型もお団子で揃えた “おソロコーデ” を披露。嵐は、ぎゅっと握った拳を顎の下に添え、當真をチラリと見つめるなど、終始リラックスした様子だった。「2人は情報番組『Nスタ』（TBS系）のお天気コーナーに出演していました。當真さんが主演を務めるアニメーション映