4月1日から始まったいわゆる「自転車の青切符制度（反則金制度）」で、警察のパトロール違反の最多は「一方通行路の逆走」だったことが報じられ、波紋を呼んでいる。 一方通行の道路では、自転車は、標識の下に「自転車を除く」の補助標識がない限り、逆走してはならない。このルールは一般にあまり知られていなかったと考えられ、今回、報道されたことにより初めて知ったという人も多いと推察される。 もとより、