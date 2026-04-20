JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線で停電が発生し、東京駅と新青森駅の間で、運転を見合わせています。また、秋田新幹線も盛岡駅と秋田駅の間で運転を見合わせています。一方、上越・北陸の各新幹線は平常通り運転しているということです。