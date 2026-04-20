WBCは準々決勝で敗退NPBエンタープライズは20日、野球日本代表「侍ジャパン」トップチームの井端弘和監督が契約満了に伴い退任することを発表した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は準々決勝敗退に終わっていた。次期監督については決まり次第、発表するとしている。リリースの中では、成績だけでは測れない功績への感謝が述べられていた。井端氏は2017年からトップチームの内野守備・走塁コーチに就任。2022