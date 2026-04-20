札幌市中央区の人気ラーメン店が入る共同住宅が燃えた火事で、火元はラーメン店の倉庫スペースとみられることがわかりました。爆発音とともに噴き出す炎。札幌市中央区南６条西８丁目の「らーめん信玄南６条店」が入る３階建ての共同住宅で、４月１９日午前７時ごろ、「１階から火が出ている」と通報がありました。火はおよそ３時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと、「信玄」