SUGIZOが音楽を担当した『氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-』のオリジナルサウンドトラックが6月10日にリリースされることが発表となった。『氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-』はフィギアスケートと日本文化を融合したストーリー仕立てのアイスショーだ。シリーズ第4弾となる『氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-』は昨年、高橋大輔と増田貴久(NEWS)がダブル主演担い、演出を堤幸彦、脚本を末原拓馬(おぼんろ)、音楽をSUGIZOが担当して上演さ