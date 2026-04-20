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2026Ç¯6·î10Æü(¿å)È¯Çä
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02 ¼ö¼ø (¤¸¤å¤¸¤å)
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04 ÇòÌ¸Â²¤Î²Î (¤Ï¤¯¤à¤¾¤¯¤Î¤¦¤¿)
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06 ÀµµÁ¤Î¶¸·³ (¤»¤¤¤®¤Î¤¤ç¤¦¤°¤ó)
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08 ¿ÀÊ¼¤òÊú¤¯¼ê (¤·¤ó¤Ú¤¤¤ò¤À¤¯¤Æ)
09 ÄÃº² (¤Á¤ó¤³¤ó)
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11 ÅÔ¤Î²Î (¤ß¤ä¤³¤Î¤¦¤¿)
12 ÃÎ²» I (¤Á¤¤¤ó)
13 ÃÎ²» II
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16 Î¥¿´ (¤ê¤·¤ó)
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20 ½Ë¸À¤Î·³µ· (¤·¤å¤¯¤´¤ó¤Î¤°¤ó¤®)
21 ìÞºá¤ÎÌÁÌó¡ÁTHE CAGE (¤·¤ç¤¯¤¶¤¤¤Î¤á¤¤¤ä¤¯¡Á¥¶ ¥±¡¼¥¸)
22 ±ÆÄÉ¤¤°¥²Î (¤«¤²¤ª¤¤¤¢¤¤¤«)
23 ´ñ½±¡ÁCHEMICAL (¤¤·¤å¤¦¡Á¥±¥ß¥«¥ë)
24 Àï²Ò¤ÎÆàÍî¡ÁENOLA GAY (¤»¤ó¤«¤Î¤Ê¤é¤¯¡Á¥¨¥Î¥é¥²¥¤)
25 Âù°Ç (¤À¤¯¤¢¤ó)
26 ÃÎ²»¸
27 ·õ¤èÌ²¤ì (¤±¤ó¤è¤Í¤à¤ì)
28 ÁÐµ´½ÉÌ¿¡ÁMESSIAH (¤½¤¦¤¤·¤å¤¯¤á¤¤¡Á¥á¥µ¥¤¥¢)
29 ½ªßá (¤·¤å¤¦¤¨¤ó)
30 ⻤¤Î¤Þ¤Û¤í¤Ð¡ÁNova Terra (¤ª¤Ë¤Î¤Þ¤Û¤í¤Ð¡Á¥Î¥ô¥¡¥Æ¥é)
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open18:30 / start19:00
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¡ÚÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× (180¥°¥é¥à½ÅÎÌÈ× / 2LP)¡Û
UPJY-9563/4 \7,700-(tax in)
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RYUICHI(LUNA SEA)
Àî¾åÍÎÊ¿([Alexandros])
µþ(DIR EN GREY/sukekiyo)
K Dub Shine
TERU(GLAY)
Toshl(X JAPAN)
TOSHI-LOW(BRAHMAN)
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MORRIE(DEAD END/CREATURE CREATURE)
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01.±Ê±ó¡¡feat. RYUICHI
02.Daniela¡¡feat. Yoohei Kawakami
03.ÀäºÌ¡¡feat. µþ
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04.Rebellmusik¡¡feat. K Dub Shine
05.½ä¤ê°©¤¨¤ë¤Ê¤é¡¡feat. TERU
06.PHOENIX ¡ÁHINOTORI¡Á¡¡feat. Toshl
07.Garcia¡¡feat. TOSHI-LOW
¡ÚSIDE C¡Û
08.´¶¾ðÉºÎ®¡¡feat. ÄÔ¿ÎÀ®
09.VOICE¡¡feat. À¶½Õ
10.¸÷¤Î³¶¡¡feat. MORRIE
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