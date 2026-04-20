亀梨和也が、7月8日(水)に1stアルバム『WAVE』をリリースすることが決定した。1stアルバムとなる今作は、「Diamond」、GRe4N BOYZが楽曲提供した「’O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を収録。アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の”波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの”WAVE”を表現しており、亀梨和也自身が心揺れた楽曲を中心に全新曲・全12曲を収録したオリジナルフルアルバムとなっている。CDは初回限定