1stアルバム『WAVE』

【発売日】2026年7月8日(水)

【収録内容】

・初回限定盤(CD+Blu-ray) / LCCA-6285〜86 \4,400(tax in)

・初回限定盤(CD+DVD) / LCCA-6287〜88 \4,400(tax in)

CD：全12曲収録

Blu-ray / DVD共通：「WAVE」MUSIC VIDEO、メイキング他

・通常盤(CD Only) / LCCA-6289 \3,300(tax in)

CD：全13曲収録(Bonus track1曲含む)

・亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定盤(CD+Blu-ray) / LCNC-0112〜0113 \4,950(tax in)

・亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定盤(CD+2DVD) / LCNC-0114〜0116 \4,950(tax in)

CD：全12曲収録

Blu-ray /2DVD共通：『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』

※亀梨和也ファンクラブ盤は亀梨和也オフィシャルショップ予約限定商品となります

【収録曲】

「Diamond」ドラマ『ストーブリーグ』主題歌

「’O sole mio」日本テレビ系プロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2026」イメージソング/日本テレビ系『Going! Sports&News』テーマソング

「WAVE」

他