歌手の石川ひとみ（６６）が１９日、東京・大手町三井ホールで「『まちぶせ』発売４５周年記念コンサート〜Ｆｏｒｅｖｅｒ〜」を開催。チケットが完売となり５００人のファンが集まった中で、名曲「まちぶせ」など全１７曲を熱唱した。開演前には報道陣の取材に応じた石川。「まちぶせ」を発表当時のパネルと並び、「もしかしたら無理かな…と思ったんですけど、入りました。入ったんですよ」と、自身が保管していた４５年前の