BYD新型軽「ラッコ」実車披露モーターファンフェスタ2026での反響と仕様2026年4月19日、富士スピードウェイで「モーターファンフェスタ2026」が開催されました。国内外の自動車ブランドが出展する中、BYDは今夏に投入を予定している新型「RACCO（ラッコ）」の実車展示を行いました。【画像】超カッコいい！ これが新型「軽ワゴン」です！（30枚以上）日本の市場シェアの多くを占める軽自動車の規格に合わせた実車展示とい