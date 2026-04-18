パドレスが投資会社クリアレイク・キャピタル社の創業者ホセ・Ｅ・フェリシアーノ氏と妻クワンザ・ジョーンズ氏に３９億ドル（約６２００億円）で売却されることが米メディアで一斉に報じられ、衝撃が走った。前オーナーのサイドラー家が利権をめぐって係争を繰り広げてきた中、ＭＬＢ過去最高額でプエルトリコ系の資産家夫妻が買収するとみられ、今後の西海岸はもちろん、ＭＬＢにおけるパドレスの存在が大きく変貌する可能性が