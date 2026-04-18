浦和が鹿島に競り負けた浦和レッズは4月18日、J1百年構想リーグの第11節で鹿島アントラーズと対戦し、0-1で敗れた。ラスト10分を切ったところでDF濃野公人に決勝ゴールを決められ、浦和にとってはPK戦の負けを含む6連敗となった。前半の立ち上がりは浦和がハイプレスからチャンスを作り、1分にはMF柴崎岳からボールを奪ったFWオナイウ阿道が際どいミドルシュートを放った。続く前半6分にもDF根本健太のクロスにMF渡邊凌磨がゴ