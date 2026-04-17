文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―4月17日（金）配信分― 気になって仕方ないのが【2月】と【4月】のアクセント。本来はどちらも平板なのですが、頭高で発音する人のなんと多いことか。 つまり【にがつ】の【に】、【しがつ】の【し】にアクセントが来るのです。 街