記事ポイント「rcp」シリーズは放射冷却素材「Radi-Cool」採用で暑さ対策に役立つ晴雨兼用日傘です。「rcp」シリーズは全8タイプ16モデルに拡大し、用途に合わせて選びやすいラインナップです。「rcp」シリーズは完全遮光、UVカット100％、晴雨兼用設計で毎日使いやすい仕様です。セイワは、放射冷却素材「Radi-Cool」を採用した晴雨兼用日傘「rcp」シリーズの2026年ラインナップを拡大しています。「rcp」シリーズは、暑さ対策、