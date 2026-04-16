あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「サバイバルオーディション番組」の略語は？「サバイバルオーディション番組」の略語はなんでしょうか？ヒントは、日本でも大人気の番組形式のことを表しています。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「サバ番」でした！サバ番とは、番組に参加する候