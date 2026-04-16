【略語クイズ】「サバイバルオーディション番組」の略語は？推しをデビューさせたい...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、日本でも大人気の番組形式のことを表しています。

「サバイバルオーディション番組」の略語はなんでしょうか？

正解は「サバ番」でした！

サバ番とは、番組に参加する候補生のなかから視聴者がアイドルグループのメンバーとしてデビューするのにふさわしい人物を投票によって決定する番組のこと。

過去には、「SIXTEEN」からはTWICEが、「BOYS PLANET」からはZEROBASEONEがデビューしました。

日本ではtimeleszの新メンバーオーディションである「timelesz project」や、HANAを生み出した「No No Girls」が話題となりましたよね。

また、2025年7月より放送された「BOYS ll PLANET」や、2026年現在、放送中の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」も注目を集めています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『Mnet』

・『PRODUCE 101 JAPAN OFFICIAL SITE』

・『ZEROBASEONE Japan Official Site』