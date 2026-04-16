【略語クイズ】「サバイバルオーディション番組」の略語は？推しをデビューさせたい...！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「サバイバルオーディション番組」の略語は？
「サバイバルオーディション番組」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、日本でも大人気の番組形式のことを表しています。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「サバ番」でした！
サバ番とは、番組に参加する候補生のなかから視聴者がアイドルグループのメンバーとしてデビューするのにふさわしい人物を投票によって決定する番組のこと。
過去には、「SIXTEEN」からはTWICEが、「BOYS PLANET」からはZEROBASEONEがデビューしました。
日本ではtimeleszの新メンバーオーディションである「timelesz project」や、HANAを生み出した「No No Girls」が話題となりましたよね。
また、2025年7月より放送された「BOYS ll PLANET」や、2026年現在、放送中の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」も注目を集めています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『Mnet』
・『PRODUCE 101 JAPAN OFFICIAL SITE』
・『ZEROBASEONE Japan Official Site』
ライター Ray WEB編集部